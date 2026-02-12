Александра Сърчаджиева направи едно от най-откровените признания по темата за отношенията с баща си - актьора Йосиф Сърчаджиев, с когото открай време не поддържат никаква връзка и чиято подкрепа не е имала дори в най-трудни моменти:"Простих много отдавна. И ми е много добре. Когато простиш истински, от теб си тръгва голяма тежест, защото цялото това нещо задушава теб, а не човека, на който се сърдиш". След смъртта на майка й, когато Александра е била на 22 години, тя остава напълно сама. "Той не се включи по никакъв начин. Просто го нямаше".Днес вече като родител, актрисата признава, че не може да си представи живота без детето си, пише Ретро.