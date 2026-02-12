Алекс Сърчаджиева: Просто го нямаше
"Простих много отдавна. И ми е много добре. Когато простиш истински, от теб си тръгва голяма тежест, защото цялото това нещо задушава теб, а не човека, на който се сърдиш". След смъртта на майка й, когато Александра е била на 22 години, тя остава напълно сама. "Той не се включи по никакъв начин. Просто го нямаше".
Днес вече като родител, актрисата признава, че не може да си представи живота без детето си, пише Ретро.
