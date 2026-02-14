Дива страст възпламени сцената на "Театро отсам канала“. Пожарът завихри палавата Алекс Сърчаджиева, която прелъсти адаша си Александър Сано пред очите на съпругата му Нели.Сластната сцена бе част от новата постановка "С жените за риба" на режисьора Мартин Каров. Премиерата се проведе този четвъртък и събра редица звезди от родния хаЙлайф.В препълнена зала едвам побираща всички гости, София Маринкова, Александър Сано, Роберт Янакиев и Алекс Сърчаджиева изгряха рамо до рамо - като семейства.Сюжетът ни отведе в природната идилия на язовир "Доспат“. Ники (Сано) и Митко (Янакиев) са двама приятели - риболовци, имали неблагоразумието да вземат половинките си (Мая и Ваня) за риба. Вместо "добра слука" обаче героите се въвличат в битка както с насекомите, така и помежду си.Кулминация се оказва изкусителната сцена, в която Мая скача на авера на мъжа си – Ники, облечена в разголена рокля, изваждаща на показ бюста й. Героинята го възседна няколко пъти, прави му еротични масажи и дори зарови лицето му в пазвата си. Действията предизвикаха бурен смях у публиката, в която от първия ред гледаше със зорко самата Нели Сано.