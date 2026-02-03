Алекс Сърчаджиева вчера хвърли бомба
"Това е комплимент, моето момиче, защото той е по-млад от мен“, отговорила на наследницата си Сърчаджиева. Алекс направи вчера и едно нелицеприятно разкритие за мнението на някои от колегите си в театъра за нея.
"Казват ми, че плаша мъжете“, откровена е тя.
Щерката на легендарната актриса Пепа Николова довери още, че "не може да гледа филмите с майка си“ и с покойния си колега и любим мъж Иван Ласкин. "Много е силна болката ми“, признава актрисата.
