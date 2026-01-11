Пикантен кадър с мега звезда публикува Александра Тюркмен, дъщеря на покойния бизнесмен Филип Найденов - Фатик, известен като "царя на контрабандата", който беше разстрелян показно.Нашенката сподели горещата снимка в профила си в социалните мреже, а на нея се вижда, че е в прегръдките на легендарния боксьор Майк Тайсън.Красавицата не е написала нищо към кадъра, единствено е отговорила на потребители, че не е създаден от изкуствен интелект и фото е истинско. На въпрос дали "това не е монтаж", българката отговаря: "не, хората вече съвсем откачиха".Александра е една от популярните инфлуенсърки в Инстаграм и Фейсбук, където споделя за живота си между София и Ню Йорк. Освен това е дизайнер на дрехи, пише HotArena.