Александра Тюркмен в опасна близост с Майк Тайсън
Нашенката сподели горещата снимка в профила си в социалните мреже, а на нея се вижда, че е в прегръдките на легендарния боксьор Майк Тайсън.
Красавицата не е написала нищо към кадъра, единствено е отговорила на потребители, че не е създаден от изкуствен интелект и фото е истинско. На въпрос дали "това не е монтаж", българката отговаря: "не, хората вече съвсем откачиха".
Александра е една от популярните инфлуенсърки в Инстаграм и Фейсбук, където споделя за живота си между София и Ню Йорк. Освен това е дизайнер на дрехи, пише HotArena.
