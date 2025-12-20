Александър Сано: Полетях през насрещното, през канавката и през горичката
©
"Връщах се с аудито от рождения ден на един приятел в Русе. След едно спускане, малко след кръстовище край Бяла, колата поднесе и се забих в горичка“, разказва Сано. По думите му условията на пръв поглед били добри – ноември, сухо и ясно време. На конкретния участък обаче имало невидим лед.
"Влязох в завоя с уж нормална скорост, но бях изключил от скорост – грешка, която си отчитам. Освен това слънцето ми падаше косо. Изведнъж колата занесе. Полетях през насрещното, през канавката и през горичката“, спомня си актьорът.
Автомобилът спрял в млада бреза, която се огънала от удара. "Дървото ми изплю фаровете, изви се и като бумеранг ме върна обратно на пътя“, описва драматичния момент бившият член на триото "Братя Мангасарян“.
По чудо Сано се отървал само с натъртено ребро.
"След удара нищо ми нямаше“, казва той.
Това обаче не била единствената му катастрофа. Втората отново била с Audi, но с друг автомобил – предишният вече бил в автоморгата. При втория инцидент актьорът не пътувал сам. В колата били и неговите популярни колеги Бойко Кръстанов и Явор Бахаров. Тримата отивали към Видин, за да играят в спектакъл, режисиран от Асен Блатечки.
"Пак беше зимно време, пак слънцето ми падаше косо. Край едно селце с един бус не се разбрахме кой накъде е и той се вряза в автомобила ми“, разказва Сано.
И този път щастието било на негова страна – всички се отървали без сериозни наранявания. "Явно съм роден под щастлива звезда“, заключава актьорът.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Венета Райкова го закъса
10:23
В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
19.12
YouTube се срина
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев
17:40 / 19.12.2025
YouTube се срина
17:11 / 19.12.2025
В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключ...
17:14 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.