ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Александър от "Игри на волята" с кариера в телевизията
В драматичен епизод Алекс влиза в ролята на Марин, който е сгоден и чака дете от Рая, но има тежки проблеми с алкохола.
Семейството има финансови проблеми и мъжът се притеснява от съкращения в работата, което го кара да посегне към чашката. Героят на Алекс се напива до безсъзнание и се сбива с мъж в нощно заведение. Епизодът е с щастлив край, тъй като годеникът преборва алкохолните проблеми и се събира с Рая, която преди това го напуска.
Участието на Алекс в "Съдби на кръстопът“ е излъчено през април 2019 година, така че още преди шест години е търсил пробив към известност.
В реалния живот Александър е софтуерен инженер и е изживял американската мечта, работейки за някои от най-големите IТ компании в света. Има 6 деца, като всяко едно кръщава на себе си. Връща се в България, където отново намира любовта, а в "Игри на волята“ иска да покаже връзката между човек и природа, както и своите лидерски качества. Засега се представя колебливо, като най-големият му провал беше на капитанска битка, когато се отказа да се катери по стена и племето му беше наказано да остане без знаме.
Александър има проблем и в отношенията със съотборничката си Наталия с която често имат спорове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1086
|предишна страница [ 1/181 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синът на президентшата - успешен бизнесмен
12:57 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
12:37 / 23.09.2025
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Присила Пресли с интимни подробности за брака на Лиса Мари и Майк...
09:07 / 23.09.2025
Чарлз III копнее да прегърне отново Хари
09:20 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета