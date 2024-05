Ало, Космос! Говори България! Американското посолство води астронавт в София

© Facebook "Водим астронавт в България! Ще имате уникалната възможност да се срещнете с главния астронавт на "Axiom Space" Майкъл Лопес-Алегрия по време на HELLO SPACE Festival на 25 юни, 16:30, в София Тех Парк", похвалиха се от Американското посолство в София и поканиха всички на фестивала.



Майкъл Лопес-Алегрия е рекордьор, бивш астронавт на НАСА и настоящ астронавт на Axiom.



"Hello Space 4.0 е целодневен научен фестивал. Входът е свободен след предварителна онлайн регистрация. Освен на срещата с действащия астронавт, ще можете да се насладите на научни лекции, експерименти, работилници и изложби. Вземете своя безплатен билет от линка в коментарите", пишат от Посолството в официалната си страница във "Фейсбук" - U.S. Embassy Sofia.