ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Амбициозните бизнес планове на Стефан на Гала се разпаднали
Любимият на водещата на предаването "На кафе“ по Нова тв имал десетки кошери из цялата страна и стабилен екип, с който се грижел за тях. За жалост плановете на Стефан за рязко професионално израстване секнали с настъпването на пандемията.
"Дадох големи жертви“, споделял е Стефан, който наред с бизнес начинанията си води с Даниела Георгиева предаването "Точно в 10“ по тв "БГ+“. В резултат на кризата с коронавируса, бизнесменът имал над 340 опустошени кошера, а в екипа му - отлив на хора.
Намаленият състав нямало как да обикаля всички кошери из страната и да полага грижи за тях. Така че засега Стефан се е разделил с мечтата си да е голям производител и износител на мед и пчелни продукти, но продължава да се занимава с това, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 915
|предишна страница [ 1/153 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
19:41 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета