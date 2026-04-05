Феновете на Азис подлагат на съмнение истинността на сватбата му с мистериозен "американски лекар", подозирайки ПР театър, след като съпругът е изчезнал след концерта в "Арена 8888". На рождения си ден певецът публикува в социалните мрежи своя снимка с тортата, но мъжът му отново липсваше, видя Plovdiv24.bg.

Припомняме, че Азис обяви, че се е оженил за дългогодишния си партньор в САЩ в края на януари 2026 г. Той сподели снимка на брачни халки с надпис "Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка", отбелязвайки важно събитие в личния си живот, случило се във Флорида. Фолк певецът вдигна много медиен шум със сватбата си и малко след това всичко затихна, даже направо замря. Още тогава се появиха слухове, както а от "Уикенд" писаха, че бракът е поредната пиар акция на изпълнителя. Познавачите на кариерата му добре знаят, че през годините Азис неведнъж е украсявал или направо пренаписвал части от личната си история, което естествено породи скептицизъм и за реалността на този брачен съюз.

"Американският хирург" всъщност е чист и натурален българин, явно съгласил се да изиграе ролята на жених на най-известния ни фолк певец.