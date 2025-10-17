ЗАРЕЖДАНЕ...
Ана-Шермин: Аз не чистя
©
"Не съм жена, която чисти. Една жена трябва да притежава други качества, а не да върши домакинската работа", сподели Ана Шермин, като даде ясно да се разбере, че за нея стойността на една жена не се измерва с това колко добре поддържа дома си.
Участничката добави, че жените трябва да бъдат уверени, независими и образовани, а не ограничавани от остарели представи за женственост.
Думите ѝ моментално предизвикаха бурни дискусии както в социалните мрежи, така и в имението на любовта.
"Знаем, че не е жена, която чисти! Тя яде, оставя си чиниите, оставя си храната извън хладилника и тя се разваля. Никога, според мен, не е пускала миялна, пералня, не е простирала, не е гладила, не знам какво е правила... Леглото аз го оправям. Кой мъж би искал такава жена и кой мъж не би бил отблъснат от това?", коментира една от съквартирантките и ергенки.
Каквото и да е мнението на публиката, едно е сигурно – Ана Шермин знае как да привлече вниманието и да накара хората да говорят за нея, пише "България Днес".
Още по темата
/
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Още от категорията
/
Вдигат сватба!
15.10
Родна красавица унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащат да я гледат гола, а не да им говори
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.