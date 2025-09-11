ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Андре Токев: По принцип дълго време мога да издържа
Кулинарният майстор признава, че обича да прекарва времето си край морето – не само през лятото, но и през по-студените сезони.
"По принцип дълго време мога да издържа тук, защото и есента времето е прекрасно, а зимата е интересно. Морето винаги е красиво и бурно, дори когато има вятър", казва той в предаването "На кафе" по Нова тв.
Токев има и свой малък сутрешен ритуал:
"Ходя от време на време на плажа, но сутрин ми е достатъчно да изляза за 15 минути на терасата на моя ресторант - с чай или кафе - и да се наслаждавам на морето.", пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 980
|предишна страница [ 1/164 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Жената на Брус Уилис обмисляла развод
10:40 / 11.09.2025
Чарлз и Хари с тайни разговори
10:34 / 11.09.2025
Наследник на Алла Пугачова го закъса
10:25 / 11.09.2025
Ваня, жената с увреден слух, която нарисува Лили Иванова по уника...
09:13 / 11.09.2025
Как да се научим да помним какво сме сънували?
23:08 / 10.09.2025
Учени за живот на Марс: Намерихме структури, които на Земята бихм...
21:32 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета