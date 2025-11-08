"Сигурно не бих искала да имам дъщеря. Както се казва във "Великия Гетсби": "Много е трудно да си жена в този свят". По-скоро бих искала да имам момчета, защото на жената й е по-трудно в живота. Искам момчета, които да отраснат и да уважават дамата до себе си."Това сподели фолкпевицата Андреа пред зрителите на предаването "Култ". Тя бе в студиото на bTV за откровено интервю след близо 2 години мълчание."Аз нямам много бивши гаджета, но поддържам добри отношения с миналите ми половинки. Истината е, че човек трябва да си каже: "Ставам и се изправям", споделя Андреа.