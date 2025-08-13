ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
Източник каза пред PEOPLE: "Анджелина никога не е искала да живее в Лос Анджелис постоянно. Нямаше избор заради споразумението за попечителство с Брад. Планира да се премести веднага щом Нокс и Вив навършат 18 години догодина. Тя обмисля няколко места в чужбина. Ще бъде много щастлива, когато може да напусне Лос Анджелис.“
Анджелина и Брад, които споделят 24-годишния Мадокс, 21-годишния Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и близнаците, най-накрая постигнаха споразумение за развод през декември 2024 г. след осемгодишна съдебна битка.
Джоли купи историческия си дом през 2017 г. за 24,5 милиона долара. Имотът е с площ над 11 000 квадратни фута с шест спални и 10 бани и някога е бил собственост на режисьора Сесил Демил.
Анджелина преди това призна, че е очаквала с нетърпение да напусне Лос Анджелис, когато близнаците навършат 18 години и е планирала да прекара много време в Камбоджа, където се е родил най-големият ѝ син Мадокс. Тя каза пред The Hollywood Reporter: "Израснах в този град. Тук съм, защото трябва да бъда тук след развод, но веднага щом навършат 18, ще мога да си тръгна. Когато имаш голямо семейство, искаш те да имат уединение, мир, безопасност. Сега имам къща, за да отглеждам децата си, но понякога това място може да бъде... човечността, която открих по целия свят, не е това, с което съм израснала тук. [След Лос Анджелис] ще прекарам много време в Камбоджа. Ще прекарвам време в посещение на членовете на семейството си, където и да са те по света".
И добави: "Обичам да бъда с хора, които обичам. Не съм някой, който моли да бъде сам. Не съм от хората, които си мислят: "О, как ми се иска просто да бъда сама."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 650
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Парис Хилтън показа лукс и пораснали деца
10:16 / 13.08.2025
Почетен гражданин на Бургас празнува днес
09:00 / 13.08.2025
Разходи за ремонт: Колко често трябва да сменяте основните части ...
16:44 / 12.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова във "Врана"
17:04 / 12.08.2025
Деси Слава ще се мести в Пловдив
16:11 / 12.08.2025
Колко сол е безопасно да има в ястието ни?
15:55 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета