Анелия: Глупаво е да се състезаваш
Пред камерата Анелия се върна назад в годините, когато е била на крачка от това да се откаже от музикалното си образование. Тя отдаде почит на покойния си баща, който в критичен момент ѝ е дал свободата да избере своя път, без да я притиска с уроците и кандидатстването в музикално училище.
"Човек постоянно трябва да се труди. Илюзия е да си мислиш, че можеш да получаваш, без да даваш“, категорична е хитовата изпълнителка, която не спира да работи върху себе си вече две десетилетия и половина. По думите ѝ е глупаво да се състезаваш с колеги, но трябва винаги да изискваш от себе си.
Бившата съпруга на бизнесмена Коко Динев разкри, че е променила драстично ежедневието си. Анелия е заменила фитнес залите с природата. Тя живее в къща в столичния квартал "Драгалевци“. Прекарва свободното си време в дълги разходки в гората, където намира вдъхновение за бъдещите си проекти.
Кулминацията на творческия ѝ път до момента ще бъде отбелязана на 28 ноември с мащабен концерт в зала "Арена София“. Събитието, озаглавено "Първите 25 години“, ще събере феновете на "лекия жанр“ за едно незабравимо шоу.
"Докато съм здрава, докато мога – ще пея“, зарече се гласовитата старозагорка, която не смята скоро да слиза от сцената.
"Аз не остарявам. Аз вдигам нивото": Вдъхновяващата последна публикация на Чък Норис преди внезапната му смърт
Мария Силвестър с шокираща изповед за жестоко нападение. Надхитри...
21:10 / 21.03.2026
Нети разплака рождената си майка
21:09 / 21.03.2026
Иван Христов с разтърсваща изповед: Нямаше да съм жив без нея
21:08 / 21.03.2026
Шарлопова: Преди 8 години живеех в друга вътрешна реалност
11:02 / 21.03.2026
Пържените филийки: Вкусът на детството, който не остарява
10:58 / 21.03.2026
Почина Чък Норис
16:56 / 20.03.2026
