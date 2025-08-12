Новини
Анелия с къща палат, колкото футболно игрище
©
виж галерията
Анелия е жена, която не се плаши от работа. Изпълнителката на "Погледни ме в очите" разкри, че е участвала активно в изграждането на дома си. Палатът, който се намира в полите на Витоша, е огромен, но певицата без колебания се впуска да помага на майсторите в строителните дейности.

"Аз си построих къщата! Всяко едно кътче, което съм си направила тук, съм си го направила от сърце. Много обичам дома си, той е едно от най-важните неща за мен“, споделя Анелия.

Наскоро попфолк звездата направи специален подарък на своите почитатели, като ги допусна за първи път в своя впечатляващ дом за милиони.

Имението, което певицата с обич нарича "моята крепост", досега бе пазено далеч любопитни от погледи, пише "България Днес".

В специално видео феновете успяха да надникнат отблизо в лъскавия палат, който се отличава със стилно обзавеждане, тузарска мека мебел, множество картини и няколко спални. Особено впечатление прави и огромният двор, чиито размери бяха сравнени с тези на футболно игрище. Именно там се намира най-любимото нещо на певицата - басейнът.

"Това е мястото, което през лятото използвам постоянно. Много обичам да плувам. Не съм от тези хора, които си правят басейн и после не го използват. Тук се събираме с приятели много често. В близост имам кухня и баня с тоалетна, което е много удобно“, разкрива Анелия.

Пред водата певицата е сложила и огромно легло. Признава, че слага мрежа за комари над него и често спи там, а не в спалнята си. Анелия допълни и че в дома си има сауна, но не я използва толкова често. На нея се наслаждава основно дъщеря й Ивон. Малката топла стая не е обикновена. Когато са й я правили, майсторите са я изненадали, като вътре са монтирали пейки, приличащи на клавиши на пиано.

"Да, сауната ми е музикална. Използвам я по-скоро зимата, но често си организирам спа процедури извън дома", признава певицата.

Безспорно една от най-големите изненади в дома на Анелия е нейната биоградина. В почвата звездата е насадила домати и краставици, за които се грижи напълно сама, и удоволствие си бере за салата, когато й се дояде.



Статистика: