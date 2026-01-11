Анита, бившата на Рачков, се скри
©
Последните снимки на блондинката с мъжа й са от началото на лятото. След това тунингованата мадама е качила още два свои фотоса, но видимо не е активна с социалните мрежи.
Според слухове Анита има семейни проблеми с мъжа си американецът Ник Стемпер и двамата са пред развод. Краят на семейната идилия дойде броени месеци след сватбата. Говореше се, че Ник е обърнал гръб на жена си заради слуховете, че е практикувала платена любов.
Според клюките, американците са отказали виза на българката именно заради тази нейна неприятна слава. Ник в началото не вярвал, но с времето тази версия започнала да му се струва все по-достоверна, докато накрая решил да се раздели с Анита. Официален развод никога не е имало, но явно няма и здраво семейство Стемпер, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Азис: Ще се омъжвам!
22:37 / 09.01.2026
Петър от "Ергенът: Лю'бов в Рая" крие приятелката си
17:16 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.