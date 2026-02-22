Анна-Шермин и Красимир в опасна близост
На наградите присъстваха Кристина, Виктор, Анна Шермин, Красимир, както и участници от Биг Брадър. Статуетката за "Най-скандална риалити двойка" разбираемо беше присъдена на Кристина и Виктор.
По-известният като КрасимирЪ получи две статуетки: "Най-надарен Ерген" и "Дон Жуан на годината", а най-обсъжданата Шермин спечели приза "Най-популярен участник в Ергенът: Любов в Рая". Любителката на лукса се възползва от момента и изнесе реч, в която не забрави да спомене, че говори на няколко езика и е 48 килограма.
