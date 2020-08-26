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|Àíòèóòîïèÿ: Òîäîð Æèâêîâ íå å ìúðòúâ, à çàìðàçåí îò òàéíà îðãàíèçàöèÿ çà 20 ã. íàïðåä
Æóðíàëèñòúò è îáùèíñêè øåô íà ÁÑÏ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî ïèøå ïúðâèÿ ñè õóäîæåñòâåí ðîìàí çà Òîäîð Æèâêîâ, çà ìóòðè è àìåðèêàíñêè øïèîíè. Òîé ïðèçíàâà, ÷å ïèøå êíèãàòà ïîâå÷å îò ãîäèíà. Äåéñòâèåòî é çàïî÷âà íà 5 àâãóñò 1998 ã., êîãàòî Òîäîð Æèâêîâ óìèðà, à õîðàòà îò òàéíàòà îðãàíèçàöèÿ “Àâàðèåí èçõîä", êîèòî ãîäèíè ñå ïîäãîòâÿò, ãî çàìðàçÿâàò êàòî çà öåëòà ïðåç 1998 ã. å ïîãðåáàí íåãîâèÿò äâîéíèê", ðàçêàçâà àâòîðúò. Ïðåç ïîãëåäà ìó 90-òå ãîäèíè â Áúëãàðèÿ íà âëàñò èäâàò àìåðèêàíñêèòå òàéíè ñëóæáè, êîèòî äèêòóâàò ïîëèòèêàòà íà ñòðàíàòà.
“Ïðåç ïîñëåäíèòå 5-6 ãîäèíè ñëóøàì êàê õîðàòà çàïî÷íàõà îòíîâî äà ãîâîðÿò ñ íîñòàëãèÿ çà ìèíàëîòî, çà âðåìåòî ïðåäè 1989 ã. Ðàçñúæäàâàò íà ãëàñ êàêâî áè áèëî, àêî Æèâêîâ áåøå îñòàíàë íà âëàñò. Êàêâî áè íàïðàâèë çà Áúëãàðèÿ, àêî èìàøå îùå íÿêîëêî ãîäèíè âðåìå. Èñòèíàòà å, ÷å íà íàñ, õîðàòà, âèíàãè ñà íè íóæíè ãåðîè. À î÷åâèäíî â ïîñëåäíèòå ãîäèíè ãåðîè íÿìà, çàòîâà è íîñòàëãèÿòà ñå âúðíà", ñïîäåëÿ Ìèõàëåâ.
“Àâàðèåí èçõîä ñ Òîäîð Æèâêîâ" å ðàáîòíîòî çàãëàâèå íà òâîðáàòà ìó, íî ìîæå áè ùå ïðåòúðïè ðåäàêöèÿ. Íå ñëåä äúëãî êíèãàòà ùå áúäå çàâúðøåíà è æóðíàëèñòúò, êîéòî îòñêîðî å îáùèíñêè øåô íà ÁÑÏ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî, ñìÿòà äà ÿ ïðåäñòàâè ïúðâî íà íàñëåäíèöèòå íà Æèâêîâ. Íàé-âå÷å èñêà äà ñå ñâúðæå ñ âíó÷êàòà ìó Åâãåíèÿ. Âñå îùå íå å âîäèë ðàçãîâîðè ñ èçäàòåëñòâà. Ñëåä êàòî ðîìàíúò ìó ìèíå ïðåç ðåäàêöèÿ, ùå ãî ïðåäñòàâè ïúðâî íà òúðíîâñêèòå èçäàòåëñòâà.
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Ðàçäÿëàòà ñå ïðåâúðíà âúâ ôàêò çà åäíà îò íàé-îáè÷àíèòå ñïîðòíè ä...
13:11 / 26.08.2020
Êðàñèâè èìåíà èìàò ïîâîä äà ïî÷åðïÿò äíåñ
09:31 / 26.08.2020
Èçíåíàäâàùî âèñîêè ïðèõîäè çà åäíà çîäèÿ äíåñ
09:08 / 26.08.2020
Åâà Âåñåëèíîâà ðàçïóñêà â Ãúðöèÿ ñëåä ðàçïðàâèèòå ñ Ãàëà
22:55 / 25.08.2020
Íàé-äîáðèÿò Äæåéìñ Áîíä íàâúðøè 90 ãîäèíè
14:26 / 25.08.2020
Ìóêè ïîâåæäà ñúäåáíî äåëî çà ãàâðà ñ ïàìåòòà íà Ñòîÿíêà Ìóòàôîâà
12:18 / 25.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Áúëãàðèÿ!
15:41 / 25.08.2020
ÍÀÏ ïðåöàêà äúùåðÿòà íà Ìèòüî Î÷èòå ñ áåçóìåí ãàô
10:27 / 25.08.2020
Íÿêîè õîðà ñà îòèøëè â Ñëúí÷åâ áðÿã äà òðîøàò! Âèæòå òîâà âèäåî!
11:14 / 25.08.2020
Èçâúíðåäíî: Ìîðåòî âçå íîâà æåðòâà! Òóðèñò ñå óäàâè íà ïëàæà â Ïðèìîðñêî
13:11 / 25.08.2020
Æèëèùàòà â Áóðãàñ íåïðåêúñíàòî ïîñêúïâàò
13:39 / 25.08.2020
Ëúæèòå çà êîðîíàâèðóñà óáèâàò. Ñúâñåì áóêâàëíî!
17:34 / 24.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
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