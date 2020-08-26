Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
Àíòèóòîïèÿ: Òîäîð Æèâêîâ íå å ìúðòúâ, à çàìðàçåí îò òàéíà îðãàíèçàöèÿ çà 20 ã. íàïðåä
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 17:30 / 26.08.2020Êîìåíòàðè (2)168
©
Òîäîð Æèâêîâ íå å ìúðòúâ, à çàìðàçåí îò òàéíà îðãàíèçàöèÿ çà 20 ã. íàïðåä, ðàçêàçâà ðîìàí íà òúðíîâñêèÿ æóðíàëèñò Ìèõàèë Ìèõàëåâ. Ïîâåñòâîâàíèåòî ðàçêàçâà, ÷å â ãðîáà íà áèâøèÿ Ïúðâè ëåæè äâîéíèê, à ñàìèÿò òîé å ñúõðàíÿâàí â ñúñòîÿíèå íà àíàáèîçà â ïîäçåìåí áóíêåð âúâ Âåëèêî Òúðíîâî. Öåëòà å äà áúäå âúðíàò êúì æèâîò â íàé-êðèçèñíàòà ñèòóàöèÿ çà ñâîÿ íàðîä è äà ïîâåäå áèòêà ñ âðàãîâåòå íà Áúëãàðèÿ, ïèøå "24 ÷àñà".

Æóðíàëèñòúò è îáùèíñêè øåô íà ÁÑÏ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî ïèøå ïúðâèÿ ñè õóäîæåñòâåí ðîìàí çà Òîäîð Æèâêîâ, çà ìóòðè è àìåðèêàíñêè øïèîíè. Òîé ïðèçíàâà, ÷å ïèøå êíèãàòà ïîâå÷å îò ãîäèíà. Äåéñòâèåòî é çàïî÷âà íà 5 àâãóñò 1998 ã., êîãàòî Òîäîð Æèâêîâ óìèðà, à õîðàòà îò òàéíàòà îðãàíèçàöèÿ “Àâàðèåí èçõîä", êîèòî ãîäèíè ñå ïîäãîòâÿò, ãî çàìðàçÿâàò êàòî çà öåëòà ïðåç 1998 ã. å ïîãðåáàí íåãîâèÿò äâîéíèê", ðàçêàçâà àâòîðúò. Ïðåç ïîãëåäà ìó 90-òå ãîäèíè â Áúëãàðèÿ íà âëàñò èäâàò àìåðèêàíñêèòå òàéíè ñëóæáè, êîèòî äèêòóâàò ïîëèòèêàòà íà ñòðàíàòà.

“Ïðåç ïîñëåäíèòå 5-6 ãîäèíè ñëóøàì êàê õîðàòà çàïî÷íàõà îòíîâî äà ãîâîðÿò ñ íîñòàëãèÿ çà ìèíàëîòî, çà âðåìåòî ïðåäè 1989 ã. Ðàçñúæäàâàò íà ãëàñ êàêâî áè áèëî, àêî Æèâêîâ áåøå îñòàíàë íà âëàñò. Êàêâî áè íàïðàâèë çà Áúëãàðèÿ, àêî èìàøå îùå íÿêîëêî ãîäèíè âðåìå. Èñòèíàòà å, ÷å íà íàñ, õîðàòà, âèíàãè ñà íè íóæíè ãåðîè. À î÷åâèäíî â ïîñëåäíèòå ãîäèíè ãåðîè íÿìà, çàòîâà è íîñòàëãèÿòà ñå âúðíà", ñïîäåëÿ Ìèõàëåâ.

“Àâàðèåí èçõîä ñ Òîäîð Æèâêîâ" å ðàáîòíîòî çàãëàâèå íà òâîðáàòà ìó, íî ìîæå áè ùå ïðåòúðïè ðåäàêöèÿ. Íå ñëåä äúëãî êíèãàòà ùå áúäå çàâúðøåíà è æóðíàëèñòúò, êîéòî îòñêîðî å îáùèíñêè øåô íà ÁÑÏ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî, ñìÿòà äà ÿ ïðåäñòàâè ïúðâî íà íàñëåäíèöèòå íà Æèâêîâ. Íàé-âå÷å èñêà äà ñå ñâúðæå ñ âíó÷êàòà ìó Åâãåíèÿ. Âñå îùå íå å âîäèë ðàçãîâîðè ñ èçäàòåëñòâà. Ñëåä êàòî ðîìàíúò ìó ìèíå ïðåç ðåäàêöèÿ, ùå ãî ïðåäñòàâè ïúðâî íà òúðíîâñêèòå èçäàòåëñòâà.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Äà â òèáåò .êîé ãè ìèñëè òåçè íåùà....!?Áîã äà ãî ïðîñòè,ëåêàìî ïðúñò..
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Ðàçäÿëàòà ñå ïðåâúðíà âúâ ôàêò çà åäíà îò íàé-îáè÷àíèòå ñïîðòíè ä...
13:11 / 26.08.2020
Êðàñèâè èìåíà èìàò ïîâîä äà ïî÷åðïÿò äíåñ
09:31 / 26.08.2020
Èçíåíàäâàùî âèñîêè ïðèõîäè çà åäíà çîäèÿ äíåñ
09:08 / 26.08.2020
Åâà Âåñåëèíîâà ðàçïóñêà â Ãúðöèÿ ñëåä ðàçïðàâèèòå ñ Ãàëà
22:55 / 25.08.2020
Íàé-äîáðèÿò Äæåéìñ Áîíä íàâúðøè 90 ãîäèíè
14:26 / 25.08.2020
Ìóêè ïîâåæäà ñúäåáíî äåëî çà ãàâðà ñ ïàìåòòà íà Ñòîÿíêà Ìóòàôîâà
12:18 / 25.08.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Áúëãàðèÿ!
15:41 / 25.08.2020
ÍÀÏ ïðåöàêà äúùåðÿòà íà Ìèòüî Î÷èòå ñ áåçóìåí ãàô
10:27 / 25.08.2020
Ðåøåíî å! Óäúëæaâà ñå èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, êàçàõà è çà ìåðêèòå
12:13 / 26.08.2020
Íÿêîè õîðà ñà îòèøëè â Ñëúí÷åâ áðÿã äà òðîøàò! Âèæòå òîâà âèäåî!
11:14 / 25.08.2020
Èçâúíðåäíî: Ìîðåòî âçå íîâà æåðòâà! Òóðèñò ñå óäàâè íà ïëàæà â Ïðèìîðñêî
13:11 / 25.08.2020
Æèëèùàòà â Áóðãàñ íåïðåêúñíàòî ïîñêúïâàò
13:39 / 25.08.2020
Ëúæèòå çà êîðîíàâèðóñà óáèâàò. Ñúâñåì áóêâàëíî!
17:34 / 24.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Âîäíè ñïîðòîâå
Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: