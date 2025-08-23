Новини
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Автор: Екип Burgas24.bg 09:42
©
"Георги Христов направи голям хуманен жест - плати една немалка сума за лечението на Андрей Баташов в "Токуда". Двамата се познаваха добре, два месеца преди Андрей да почине, бяха в Париж." Това каза за първи път в публичното пространство режисьорът Антони Цонев. Бившият кадър на легендарната студия за документални филм "Екран" е създател на единствения засега документален филм за напусналия този свят само на 45 години актьор. Лентата с название "С глава в стената" бе излъчена през 2015-а, но сега отново има двойна годишнина - 10 години от кончината на Баташов и 60 години от рождението му.

"Станахме много близки приятели с Андрей през последните две-три години от живота му. Признавам, че го обичах. В този период обаче малко се беше отдръпнал от светския живот, като че ли го бяха да не кажем изоставили, това е малко силна дума, но някак забравили. И той затова отиде да играе в Театър 199 тези моноспектакли. Защото Андрей беше изключително взискателен към колегите. При него беше философия: да играе всяка роля все едно за последен път в живота си. За съжаление в театрите има много колеги, които, как да кажа, започват да отбиват номер. Той ненавиждаше това", разкрива режисьорът.

Цонев не потвърждава информацията, че Андрей Баташов е бил погребан в Алеята на културните дейци на Централните софийски гробища с тамплиерски обред. "Имаше тамплиери, да, но аз бях човекът, който посъветва майка му как да го погребем. "Лельо Дора, казах й, трябва да погребем Андрей в бял ковчег, защото душата му беше бяла". Тя се съгласи, разбира се", спомня си режисьорът.

Антони Цонев за пръв път споделя пред медии, че той е бил човекът, заедно с Велислава Дърева, който закарва Андрей Баташов в спешния център на столичната болница "Токуда". "Поне тогава те не работеха със здравната каса и дойде още същата вечер Георги Христов и той всъщност плати доста солидна сума, но никога не е афиширал това. Андрей излезе от комата, но органите му просто бяха отказали. Диагнозата му беше "полиорганна недостатъчност". Беше закачен на какви ли не системи, оттам му се пречистваше кръвта, но бъбреците му не работеха, черният дроб, после и белите дробове отказаха... Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек", описва тежката кончина на култовия актьор режисьорът.

Много и светли спомени е запазил за отишлия си само на 45 години актьор и продуцентът на филма "С глава в стената" Павел Павлов, изпълнителен директор на държавната киностудия "Аудиовидео Орфей".

Според продуцента Павел Павлов "бактерия, алкохол и мъка" убили култовия актьор

"Андрей продаде колата си, за да помогне на своите студенти в НАТФИЗ. Това ми направи много силно впечатление. В онези бедни години това беше ярка постъпка", не може да забрави жеста на Баташов продуцентът.

За Павлов смъртта на звездния актьор е била неочаквана. "Една бактерия, малко повече мъка и алкохол - и така фатално се комбинираха нещата", смята той. "Него го беше съкрушила раздялата с жена му", твърди шефът на националната киностудия, пише "България Днес".



