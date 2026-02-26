Антония Петрова преправя снимки и видеа, за да изглежда слаба след бременността
©
Ако човек се загледа в клиповете ѝ, няма как да не види странните "аномалии“ – криви линии, размазани ръбове, изтъняващи се тела в движение и дори моменти, в които фонът около нея буквално "плува“. Това са добре познати ефекти от приложения за видеообработка, с които силуетът може да се смали в реално време. Любопитното е, че в тези клипове не само Антония изглежда по-слаба, а и съпругът ѝ – сякаш отслабването е семейно и синхронизирано.
Всичко това идва на фона на активното ѝ самохвалство колко бързо е влязла във форма след раждането. Петрова редовно публикува видеа и сторита, в които внушава, че килограмите са изчезнали благодарение на тренировки, дисциплина и "воля“. Само че в светските среди отдавна се говори за друго – че миската разчита не толкова на фитнес, колкото на Оземпик, представян удобно като "мотивация“.
Реалността обаче упорито се промъква в кадър. В профил коремът на Тоца ясно личи, а ханшът ѝ е далеч по-широк от този на грижливо обработените ѝ снимки. Напълно нормална гледка за жена, родила преди броени седмици – но напълно различна от образа, който тя отчаяно се опитва да наложи онлайн.
Да, Антония изглежда добре за наскоро родила жена. Не – тя все още няма плоския корем, който се опитва да ни продаде през филтри, "свити“ видеа и вдъхновяващи клипчета за светкавично отслабване. Очевидно проблемът не е в тялото ѝ, а в комплексите, които я карат да воюва с реалността и да я коригира кадър по кадър.
А дали Инстаграм версията на Тоца има нещо общо с истината – това вече оставяме на читателите. Достатъчно е просто да се загледат внимателно. Вижте сами въ видеото.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 14 мин.
Мис Кроки си остана пример за грозотия на която са купили титлата.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.