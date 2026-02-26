Докато повечето майки честно показват реалността след раждането, Антония Петрова очевидно е решила да води друга битка – тази за перфектния силует в Инстаграм. И не само със снимки. Все по-внимателните ѝ последователи забелязват, че миската преправя и видеата си, за да изглежда по-слаба, отколкото е в действителност, видя Intrigi.bg.Ако човек се загледа в клиповете ѝ, няма как да не види странните "аномалии“ – криви линии, размазани ръбове, изтъняващи се тела в движение и дори моменти, в които фонът около нея буквално "плува“. Това са добре познати ефекти от приложения за видеообработка, с които силуетът може да се смали в реално време. Любопитното е, че в тези клипове не само Антония изглежда по-слаба, а и съпругът ѝ – сякаш отслабването е семейно и синхронизирано.Всичко това идва на фона на активното ѝ самохвалство колко бързо е влязла във форма след раждането. Петрова редовно публикува видеа и сторита, в които внушава, че килограмите са изчезнали благодарение на тренировки, дисциплина и "воля“. Само че в светските среди отдавна се говори за друго – че миската разчита не толкова на фитнес, колкото на Оземпик, представян удобно като "мотивация“.Реалността обаче упорито се промъква в кадър. В профил коремът на Тоца ясно личи, а ханшът ѝ е далеч по-широк от този на грижливо обработените ѝ снимки. Напълно нормална гледка за жена, родила преди броени седмици – но напълно различна от образа, който тя отчаяно се опитва да наложи онлайн.Да, Антония изглежда добре за наскоро родила жена. Не – тя все още няма плоския корем, който се опитва да ни продаде през филтри, "свити“ видеа и вдъхновяващи клипчета за светкавично отслабване. Очевидно проблемът не е в тялото ѝ, а в комплексите, които я карат да воюва с реалността и да я коригира кадър по кадър.А дали Инстаграм версията на Тоца има нещо общо с истината – това вече оставяме на читателите. Достатъчно е просто да се загледат внимателно. Вижте сами въ видеото.