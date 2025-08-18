ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Антония Петрова разкри пола на бебето, което очаква
Заедно с Ивайло Батинков имат две момчета:
Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно.
Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък…
След две момчета, този път очакваме момиче!
Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство
Първото си дете родих на 34. Второто – на 38, обяснява Антония. А сега, на 41, очаквам третото си чудо. Зад гърба си имам 15 години успешна кариера като юрист, специализации в чужбина и 3 висши образования. Реализирана съм, щастлива съм и се чувствам по-жива от всякога.
Вярвам, че всяка жена заслужава да стане майка в момента, в който е готова – без да се подчинява на остарелите разбирания, че "първо трябва да имаш деца, после кариера“. Ние избираме своето време, своя път и своята история.
Гордея се с тялото си, с живота си и с това, че доказвам: няма "твърде късно“, когато става дума за любов и семейство.
Към публикацията във фейсбук щастливото семейство е публикувало и снимки от радостното събитие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 718
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кристина Димитрова каза кой е красивият млад мъж до нея
10:22 / 18.08.2025
Русата Златка за кривия си силикон: На мен не ми пречи
10:09 / 18.08.2025
Един от секссилмволите на Холивуд празнува днес
10:01 / 18.08.2025
Джизъса иска пето дете
09:40 / 18.08.2025
"Ергенът" от "Али Експрес": Изключително пошло се оказа най-новот...
09:45 / 18.08.2025
Голямото отслабване на звездите
09:19 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета