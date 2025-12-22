Антония Петрова роди
Благодаря на прекрасния ми съпруг - беше до мен от първата контракция и изживя раждането на дъщеря ни и този, трети път, неотлъчно, държейки ме за ръка.
Благодаря и на великолепния екип на д-р Анна Чорбова, на която се доверих и за трите си нормални раждания!
И да - кръстих я на себе си.
Орисвам я да е като мен, но и още по-добра във всичко, с което се захване - да побеждава! Бъди благословена, Антония-Виктория, родена под щастлива звезда!
