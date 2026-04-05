Участието на Лариса и Наира в кулинарното риалити "Моята кухня е №1“ се превърна в една от най-коментираните теми в предаването, белязано от силни емоции и драматични моменти. Те са майка и дъщеря с арменски произход, които влязоха в състезанието с мисията да представят традициите на своята фамилия. Лариса е наследничка на легендарната Семирамида – име, тясно свързано с историята на кулинарията в София, което вдигна очакванията към тях още в самото начало, информира Plovdiv24.bg.

Въпреки големия опит и самочувствие, тандемът премина през сериозни изпитания по време на вечерята си. Те допуснаха грешки, които не останаха незабелязани от съдиите и останалите участници. Тези пропуски поставиха под въпрос лидерската им позиция в групата.

Най-запомнящият се момент в тяхното участие бе свързан с динамиката на оценките и елиминациите. Салатата беше определена като твърде тежка, а сериозна грешка се оказа използването на магданоз вместо характерния за арменската кухня кориандър. Основното ястие – свинско бон филе с бекон и чедър – се разпадна, което допълнително утежни представянето им. И точно когато изглеждаше, че ще останат на дъното- десертът обърна всичко, информират от Блиц.

Тяхното пътешествие бе изпълнено с обрати – от високи оценки за автентичност до ниски точки за техническо изпълнение, което поддържаше напрежението до последно в елиминационните дуели.