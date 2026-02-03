"Арт ателие" празнува 15 години. На 5 февруари гледайте "Сирано дьо Бержерак" в НХК
Режисьор на постановката е Стоян Радев, сценографията е дело на Никола Тороманов, музиката – на Славчо Николов, а хореографията – на Теодора Попова. В ролята на Сирано зрителите ще видят Камен Донев, а в спектакъла участват още Ясен Атанасов, Луизабел Николова, Георги Къркеланов, Тигран Торосян, Владислав Виолинов, Владимир Матеев, Ели Колева и абсолвенти от театрален колеж "Любен Гройс“.
Повече от век историята на Сирано вълнува публиката по света – романтичен герой, поет и фехтовач, който жертва личното си щастие в името на любовта и честта. В превода на Веселин Ханчев и сценичната интерпретация на Стоян Радев, пиесата съчетава хумор, поезия и дълбока човешка драма.
Сюжетът ни пренася във Франция през XVII век и разказва историята на Сирано – блестящ поет и смел войник, безнадеждно влюбен в своята братовчедка Роксана. Заради комплексите си той не разкрива чувствата си и решава да "заеме“ красноречието си на красивия, но неуверен Кристиян, в когото Роксана се влюбва. Любовният триъгълник, саможертвата и трагичният финал превръщат "Сирано дьо Бержерак“ в една от най-силните романтични истории в драматургията.
Билети се продават на касата на НХК.
За резервации и информация: 0894 898 098 – Маруся Русева ("Арт ателие“).
