15 години "Арт ателие“ – 15 години споделена сцена, вдъхновение и жива културна памет. Стотици събития, хиляди срещи с публиката и безброй мигове на вълнение бележат този път в Бургас и региона. С благодарност и обич Маруся Русева се обръща към актьорите, които създават магията на всяко представление, към публиката, която превръща изкуството в преживяване, и към всички партньори и съмишленици, за които "Арт ателие“ е кауза, доверие и общ дом. Годишнината ще бъде отбелязана със спектакъла “Сирано дьо Бержерак" от Едмон Ростан на 5.02. от 19.00 ч. в Културен дом НХК.Режисьор на постановката е Стоян Радев, сценографията е дело на Никола Тороманов, музиката – на Славчо Николов, а хореографията – на Теодора Попова. В ролята на Сирано зрителите ще видят Камен Донев, а в спектакъла участват още Ясен Атанасов, Луизабел Николова, Георги Къркеланов, Тигран Торосян, Владислав Виолинов, Владимир Матеев, Ели Колева и абсолвенти от театрален колеж "Любен Гройс“.Повече от век историята на Сирано вълнува публиката по света – романтичен герой, поет и фехтовач, който жертва личното си щастие в името на любовта и честта. В превода на Веселин Ханчев и сценичната интерпретация на Стоян Радев, пиесата съчетава хумор, поезия и дълбока човешка драма.Сюжетът ни пренася във Франция през XVII век и разказва историята на Сирано – блестящ поет и смел войник, безнадеждно влюбен в своята братовчедка Роксана. Заради комплексите си той не разкрива чувствата си и решава да "заеме“ красноречието си на красивия, но неуверен Кристиян, в когото Роксана се влюбва. Любовният триъгълник, саможертвата и трагичният финал превръщат "Сирано дьо Бержерак“ в една от най-силните романтични истории в драматургията.Билети се продават на касата на НХК.За резервации и информация: 0894 898 098 – Маруся Русева ("Арт ателие“).