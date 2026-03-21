Асен Василев в интервю по Нова телевизия пред Мариан Станков Мон Дьо. Василев отговори на въпрос какви са били лъжите за него, които най-много са го шокирали. “Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това“.
Василев сподели още, че се е влюбвал истински два пъти в живота си. Любовната му връзка била 20 години, приключила не заради политиката, а заради решението му да се върне в България и да се отдаде първо на бизнеса, което било 100 часа на седмица, а после на политиката, където било абсолютно жестоко. А най-лесният начин да те уязвят, особено ако влезеш в тежка битка, е през децата и през жената. Според него това е най-лесният начин да стигнат до теб.
В момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва, сподели още той в ефира на NOVA.
Асен Василев заяви, че не се страхувал да обича, но в момента имало нещо по-важно, с което се е захванал и това било да стане България нормална държава.
Четири заплахи бил получил лидерът на ПП, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Той не обяви от кого я е получил, но заяви: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той.
Другата заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил. Последно най-щастлив бил на представлението на "Аида" в "Арена ди Верона", което гледал с група приятели.
Асен Василев изненада Мон Дьо: Не съм гей!
aahasfer
преди 1 ч. и 2 мин.
На хомосексуални отрепки не вярвам!
tozzi
преди 1 ч. и 41 мин.
Странно, как външността лъже понякога? Аз съм изумен.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.