Аштън Къчър похвали бившата си половинка
Мур и Къчър започват да се срещат през 2003 г. и се женят през 2005 г. Те обявяват раздялата си през ноември 2011 г. и формално финализират развода си около две години по-късно. Докато Мур твърди в мемоарите си от 2019 г. "Inside Out", че Къчър ѝ е изневерявал, двойката изглежда вече е в по-добри отношения.
Къчър обича дъщерите на Мур
През 2020 г. Къчър заяви, че между него и Мур няма "лоши чувства". Въпреки че каза, че бившите съпрузи "не прекарват време заедно", той прави усилия да поддържа връзка с трите дъщери на Мур - Румър, 37 г., Скаут, 34 г. и Талула, 31 г., които тя има с бившия си съпруг Брус Уилис.
"Помагах да отгледам тийнейджърки през тяхното израстване. Обичам ги", каза Къчър за Румър, Скаут и Талула по това време. "Никога няма да спра да ги обичам, да ги уважавам, да ги почитам и да им се радвам, като се надявам да успеят във всичко, което следват.", цитират го от "People".
Припомняме, че към днешна дата Къчър е женен за актрисата Мила Кунис. Двойката привлече вниманието на червения килим по време на наградите "Златен глобус". Двамата се появиха заедно след дълго време, странейки от публичното пространство.
