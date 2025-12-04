Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци - може би ще ескалират много теми, свързани с нещата, които искаме да кажем и не сме успели досега
©
Пълнолунието носи много напрежение в себе си, но е и момент на освобождение. "Може би ще ескалират много теми, свързани с нещата, които искаме да кажем и не сме успели досега – с близките, с приятелите, с любимия човек, на работното място. Сега ще дойде тази сила, тази енергия ще се активира. На моменти човек ще се чуди дали да каже всичко или отново да замълчи, но сякаш някакъв натиск ще дойде и ще каже: време е, трябва да изкажеш и да защитиш себе си и позицията си. Нещата, които задържаме, много често са неща, които знаем, че ще обидят отсрещния, но сега не трябва да премълчаваме“, обясни Рускова.
Пълнолунието засяга всички зодии, особено силно – Близнаци, Стрелец, Дева и Риба.
С намаляващата луна напрежението постепенно ще утихне. "Това е един процес, който изчиства и прави място на новото, което трябва да дойде. Всичко, което се случва, е за наше добро, само че го осъзнаваме на един по-късен етап. Всеки трябва да знае, че му се отваря един нов път, разрешава се някаква ситуация и идва мястото и времето за нещо ново“, допълни астрологът.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож
17:13 / 03.12.2025
Компромисът, който Чарлз направи с Камила
12:26 / 03.12.2025
Комарницки с интересна карикатура след протестите
11:19 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.