Политическият астролог Таня Иванова твърди, че гласуването за парламент по време на "празен ход" на Луната води до хаос, ниска избирателна активност и нестабилни резултати. Според нея, несъобразяването на изборните дати с лунния календар е "космическа грешка", която поддържа политическата въртележка в България. Според нея, за да бъде народът активен, изборите трябва да се насрочват около пълнолуние, информира Plovdiv24.bg.

На 17 април (петък ) ще е новолунието в 28-ия градус на Овен. Според астроложката това показвало, че ще има доста настървени за победа гласоподаватели, които вече са решили за кого ще пуснат бюлетина и с нетърпение чакали да упражнят правото си на глас.

В самия ден на вота 19 април сутринта Луната пък ще бъде в материалния знак Телец. Там е и планетата на парите Венера, което щяло да вдигне цената на купения вот. Другото, което ще орисва вота за 52-ри парламент, са многото небесни тела в преход, т.е. сменящи своя знак. "Най-важно е Слънцето, което репрезентира лидерите, партийните водачи. Само ден след изборите на 20 април то преминава от Овен в Телец. Това може да означава, че напред сега се тикат едни лица в листите, а реално после ще управляват други“, казва астрологът пред "Телеграф".

"Дано хората се осъзнаят и излязат да гласуват по-масово тази седмица. Но все си мисля, че ще трябва да изчакаме Юпитер да влезе в знака Лъв на 30 юни, което вероятно ще отключи вратата към трети избори тази година. Юпитер е планетата управител на законодателната власт. В деня на вота сега тя не участва в небесния процес с аспекти към други тежки планети. Това наред с другите фактори твърде вероятно ще наклони везните в посока на нови предсрочни парламентарни избори след юни.“

Припомняме, че в началото на март астроложката направи прогноза за плановете на Румен Радев да регистрира формация за предсрочните избори. Още тогава тя каза, че месеците март и април ще са доста турбулентни и чак след това ситуацията ще се хармонизира. Според нея около края на април и началото на май имало шанс и за мирни преговори в Близкия изток с Иран.