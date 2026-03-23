"Авиацията не е съвършена система": Тежък сблъсък между пожарна кола и самолет в САЩ
© Facebook / Марио Бакалов
"По потвърдена към момента информация, самолет на Air Canada Express се сблъсква с пожарен автомобил на пистата по време на кацане. Пожарният автомобил е реагирал по отделен сигнал, свързан с друг самолет на летището.
Според публикуваното ATC аудио, превозното средство получава разрешение да пресече пистата", разказва Бакалов.
Ето какво гласи и остатъкът от публикацията:
"Секунди по-късно се чува команда да спре. Но вече е било твърде късно. За съжаление, потвърдено е, че са загинали и двамата пилоти. Като пилот приемам подобни новини много лично. Това са наши колеги. Хора, които просто са били на работа. Тъжно е. Разследването тепърва ще покаже какво точно се е случило.
За хората, които се страхуват от летене - подобни ситуации са изключително редки. Не защото са невъзможни, а защото системата е изградена с множество защитни слоеве.
Когато видим такъв случай, това означава, че няколко от тях са се подредили по неблагоприятен начин - и точно затова се анализира толкова задълбочено.
В авиацията всичко се случва в рамките на секунди.
Комуникацията трябва да бъде абсолютно прецизна, защото всяко решение има значение.
Авиацията не е съвършена система. Но е система, която постоянно се учи и се подобрява.
Информацията по случая продължава да се уточнява.
