Тази нощ на летище LaGuardia в Ню Йорк се случи тежък инцидент, съобщава пилотът Марио Бакалов в своя Facebook профил."По потвърдена към момента информация, самолет на Air Canada Express се сблъсква с пожарен автомобил на пистата по време на кацане. Пожарният автомобил е реагирал по отделен сигнал, свързан с друг самолет на летището.Според публикуваното ATC аудио, превозното средство получава разрешение да пресече пистата", разказва Бакалов.Ето какво гласи и остатъкът от публикацията:"Секунди по-късно се чува команда да спре. Но вече е било твърде късно. За съжаление, потвърдено е, че са загинали и двамата пилоти. Като пилот приемам подобни новини много лично. Това са наши колеги. Хора, които просто са били на работа. Тъжно е. Разследването тепърва ще покаже какво точно се е случило.За хората, които се страхуват от летене - подобни ситуации са изключително редки. Не защото са невъзможни, а защото системата е изградена с множество защитни слоеве.Когато видим такъв случай, това означава, че няколко от тях са се подредили по неблагоприятен начин - и точно затова се анализира толкова задълбочено.В авиацията всичко се случва в рамките на секунди.Комуникацията трябва да бъде абсолютно прецизна, защото всяко решение има значение.Авиацията не е съвършена система. Но е система, която постоянно се учи и се подобрява.Информацията по случая продължава да се уточнява.