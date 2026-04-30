Младата изпълнителка Nelita представя най-новия си музикален проект – сингъла "Сега или никога“, реализиран съвместно с Ellie. Песента привлича вниманието на публиката с модерното си звучене и силното послание, което носи.

"Сега или никога“ поставя акцент върху избора да живееш истински и без компромиси – да не приемаш несигурното "може би“, а да изискваш искреност, яснота и присъствие тук и сега. Макар да е насочена към младата аудитория, темата за смелостта да направиш крачка напред и да отстояваш себе си е универсална и разпознаваема за слушатели от всички възрасти.

Към сингъла вече е реализиран и официален видеоклип, който допълва емоционалното въздействие на песента. Той е заснет с подкрепата на Burgas Airport и Avio Burgas в Авиационния музей, видеото съчетава модерна визия с усещане за свобода, движение и ново начало – визуален паралел на посланието, заложено в музиката.

Проектът се радва на силен първоначален интерес и заявява сериозното присъствие на Nelita на съвременната музикална сцена. Със "Сега или никога“ тя прави уверена крачка напред, демонстрирайки собствен стил, емоционална дълбочина и актуално звучене.