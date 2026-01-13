Авторът на немското евро е роден в Добричко
Дизайнът е създаден от Хайнц и Снежана Русева-Хойер. Снежана е българка, родом от село Крушари, Добричко, съобщиха от представителството на Европейската комисия у нас.
Снежана Русева-Хойер (родена на 10 януари 1953 г.) е български гравьор и медалиер. Заедно със съпруга си Хайнц Хойер са автори на дизайна на немските евро монети от 1 евро и 2 евро. Тези монети са най-често използваните монети за повече от 300 милиона жители на еврозоната.
Снежана Русева е родена в село Крушари, България. През 1976 г. се омъжва за скулптора Хайнц Хойер, който завършва обучението си в същата академия през 1975 г. Понастоящем живее в Берлин, Германия.
Снежана Русева-Хойер получава средното си образование в училище по изкуства в София. Учи от 1972 до 1977 г. графика с аспирантура в Kunsthochschule Berlin-Weißensee (Художествена академия "Вайсензе“ – Берлин). Работи на свободна практика от 1985 г. Изпълнява няколко дизайна на германски марки, особено за серии с дворци и замъци в ГДР.
Снежана Русева-Хойер работи заедно със съпруга си Хайнц Хойер в дизайна на много ГДР пощенски марки и монети. След Обединението на Германия през 1990 г. семейството създава монети и медали за Федерална република Германия с голям успех.
