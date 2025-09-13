Новини
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Автор: Екип Burgas24.bg 08:38
©
Азис защити със силни думи участничка от "Ергенът: любов в рая". "Аз не те познавам! Но мога да те обичам!" - сподели фолк звездата за Лили Естер. 

Лили Естер направи впечатление на всички участници в имението и на зрителите с екзотичния си външен вид и искрена усмивка. Тя е професионална танцьорка и модел. Има нигерийски и етиопски корени, но е родена в София. Присъствието й обаче се оказа предизвикателство за един от участниците. Пенко Обретенов коментира появата й пред някои от другите ергени. 

Какво се случи?

В предишни епизоди ергенът Пенко отправи коментари, свързани с Лили Естер. Малко по-късно, на първата Церемония на розата, той получи роза именно от нея, което му позволи да продължи участието си в романтичното риалити. Спасеният участник преосмисли думите си след разговор с един от редакторите на формата.

Това ще ми бъде "урок за цял живот и че ще помня този ден завинаги", сподели впоследствие ергенът от Плевен. 

Азис и Лили Естер

Някои от участничките в "Ергенът: любов в рая" реагираха на случилото се с постове и сторита в социалните си профили. Самата Лили Естер написа, че няма коментар. Явно провокиран от случилото се, фолк певецът Азис сподели свои общи снимки с участничката, както и силни думи в нейна защита.

Аз не те познавам! Но мога да те обичам! Аз нямам никакво, ама никакво образование. Имам незавършен четвърти клас. Не съм изхвърлил на боклука един чувал с пари и надежди на родителите си с обещанието да стана “доктор"! Но знам, че да си човек не е необходимо да си боядисам брадата и да гледам с овчи поглед в хетеропредаване за любов по телевизията. Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам! Аз съм ти и ти си Аз! 

Само за час публикацията му в Инстаграм беше харесана от над 3000 души. 

Припомняме, че при влизането си Лили Естер избра да иде на първа среща с Йовица. Изкуството, и по-точно рисуването, се оказа тяхна обща тема. Въпреки че срещата протече добре, Йовица остана верен на своята първоначална избраница Филипа, припомня Ladyzone



Статистика: