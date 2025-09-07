ЗАРЕЖДАНЕ...
|Азис: Дойде и ме удари пред всички
Интервю за човека зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност.
"Всичко в живота ми е било пиар“
"Всичко в личния ми живот беше пиар. Всичко, което ми се е случвало – от раждането ми в затвора до днес – може да изглежда като пиар“, казва Азис. Той подчертава, че образът му е резултат и на непрестанни идеи: "Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път.“
"Аз не съм лош човек“
Певецът смята за несправедливо, че често е обвиняван за "упадъка на държавата“. "Нито пия, нито съм пушил някакви неща. Никога не съм обиждал. Аз не съм лош човек“, заявява той. Според него именно различността го поставя в центъра на скандали в общество с консервативни нагласи. А проблемите започват отдавна. Азис разказва за младостта си, когато е работел като барман в Костинброд.
“Общувах предимно с момичета и бащата на една от приятелките ми дойде и ми удари шамар, защото съм си играел с дъщеря му, тя нямала работа с такива като мен. Дойде и ме удари пред всички."
Азис говори и за първото осъждане, дошло от най-близките му: "Изведнъж майка ми започна да се държи много лошо с мен. Имало е случаи, когато идват гости и тя ме праща някъде да спя или казва да се обера. Срам я беше.“
"Не мога да простя, че съм се родил тук“
"Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук“, казва той. По думите му обществото остава нетолерантно: "Няма нищо по-страшно от това да живееш сред народ, който мисли, че гледайки гей парад, детето ти ще се събуди със същата сексуалност.“
Азис подчертава, че е роден "с по-тъмен цвят на кожата и с различна сексуалност“ – комбинация, която според него остава непризната: "Никога не виждам хора от ромски произход на билборди, в телевизията или заведенията. Те са капсулирани в кварталите.“ Като решение той посочва образованието: "Смесването в училище е лостът.“
Въпреки напрежението между личност и общество, певецът вече е разпродал билетите за двата си концерта на 13 и 14 февруари 2026 г. "Ще покажа каквото обичат хората, но после – какво аз обичам. Искам да видя готов ли е българският народ за истинския Азис“, казва той. Амбицията му е да изгради спектакъл в духа на Мадона и Принс: "Искам да има драма.“
