Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
Автор: Силвия Станева 20:41Коментари (0)20
© Фейсбук
Утре ще ви кажа нещо, което много от Вас очакват, това сподели преди минути във фейсбук Азис, видя Plovdiv24.bg. Ето какво още написа краля на поп фолка:

Обичам ви хора, без вас нищо нямаше да има смисъл! Случва се нещо, от което ме побиват тръпки, но и ме изпълва със сила, любов и благодарност към Вас. И не, не е песен, много по-яко е!

Можем само да гадаем за какво става въпрос, но вероятно е премиера на нов музикален проект, който да разбие класациите.



Още по темата: общо новини по темата: 799
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/134 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
16:07 / 26.08.2025
5 начина да спестим от сметките за ток и вода у дома
14:39 / 26.08.2025
Viber с нова функция
13:41 / 26.08.2025
Тайното оръжие срещу избухливостта може да се крие в храната
12:53 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:16 / 26.08.2025
Какво ни очаква през септември според датата на раждане?
11:48 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
18:11 / 24.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голяма промяна
11:16 / 24.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Бюджет 2025
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: