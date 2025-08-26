ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
Обичам ви хора, без вас нищо нямаше да има смисъл! Случва се нещо, от което ме побиват тръпки, но и ме изпълва със сила, любов и благодарност към Вас. И не, не е песен, много по-яко е!
Можем само да гадаем за какво става въпрос, но вероятно е премиера на нов музикален проект, който да разбие класациите.
