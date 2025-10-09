Новини
Азис: В началото беше трудно, но се свиква
13:31
Попфолк певецът Азис отново успя да предизвика доста реакции в социалните мрежи. Под една от публикациите му в инстаграм последовател го пита:

"Какво е да си Азис и всички да са луди по теб?"

Певецът отговаря:

"В началото беше трудно, но се свиква."



