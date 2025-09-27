ЗАРЕЖДАНЕ...
|Азис каза кои жени са най-вкусни
Това каза попфолк кралят Азис в прдаването "Coolt" по Би Ти Ви. Признанията, че устните приличат на женския полов орган накара водещата Петя Дикова да се изчерви. "Побелявам в реално време", взе да се вайка Пипи.
Тя издаде, че Азис се кани да снима филм. "Не искаш ли да играеш моя любовница", предложи й той, с която я засрами за втори път.
По повод престоящите си концерти в голяма зала в София на 13 и 14 февруари изпълнителят загатна, че ще облече женски дрехи като в началото на кариерата си, но за кратко.
"Вече съм на 50 г. Не мога да ходя на високи обувки. Кръстът ме боли", сподели Азис. С изявата си той иска да види дали българинът е готов за това, което може да му представи.
"Мечтая да правя представления, не просто да изляза и да пея. Имам още какво да покажа, една култура, която искам да предам. Тя е по-бутикова. Искам да направя концерт на свободата да бъдеш това, което искаш. И хората да могат да ни видят, усетят и разберат, ако имат душа", разкри Азис.
Той е категоричен, че никога не играл в живота си. "Какво съм изиграл - че съм гей? Аз съм гей! Мога да си позволя да правя каквото си искам - да плача, да се смея, да играя кючек. Не ме е срам. Няма нищо по-хубаво от свободата да изразя себе си", смята певецът.
По думите му популярните личности не са за пример. Въпреки това отбеляза: "Никога не съм взимал наркотици! Не пия и не пуша". Славата му е дала много любов и сила да продължава да пее
"Имам 15 пластични операции - невидими за простото око. Така съм констриуран, за да може това да изглежда добре на камера - вежди, скули, Исках да бъда угоден на тв екран. Не ми е пипан носът, той е съвършен", изтъкна попфолк кралят. За сметка на това преди време си кръцва ушите. Затова сега не може да си сложи голяма обица. Закичил е само част от нея, за да се появи в студиото. Там се озовал с маратонките на приятеля си - актьора Марио Гълъбов. "Харесах си ги, какво като не са мои? Като деца си разменяхме дрехи, сега си го припомних", каза Азис, пише "България Днес".
