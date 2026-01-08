Азис откри удоволствието да плажува на Хаваите навръх Нова година, звездата на родния фолклк обясни:"Беше започнало да ми липсва всичко тук. На 31-ви през нощта приключих с участията си и буквално от колата се метнах на самолета, както съм с празничните дрехи и директно тук. Преоблякох се на летището, няма да го забравя, имах нужда да се махна. Да мисля, да ходя гол до кръста, да тренирам заедно с безброй кучета във фитнес залата. Да, тук в Америка не е забанено да доведеш кучето си".След това допълни: "Честно да ви кажа, не знам кога ще се прибера. Евентуално за концертите на 13-14 февруари“.Той си пусна снимки от легендарния плаж Уайкики на остров Хонолулу, пише "Телеграф".