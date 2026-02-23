Азис разедини и провокира спорове с концертите си, които се състояха на 13 и 14 февруари в зала "Арена 8888“ в София. Кралят на попфолка отнесе солидна критика от фенове, които очевидно са имали други очаквания за мега изявите му. Обвиненията бяха, че е спестил от сценография, а в голяма част от времето пял на плейбек. Дуетните му половинки пък го аплодирали от първия ред, което все пак се очакваше, вместо да се качат при него на сцената, за да изпълнят общите си хитове – това са основните точки, по които атакуват певеца в социалните мрежи. И все пак залата беше пълна и в двата дни. Общо над 25 000 души пяха с Азис и го аплодираха през цялото време, а почти всички присъстващи отбелязаха, че са доволни от видяното.Според изчисленията на "Уикенд", Краля на фолка е спечелил над 1 милион евро от двата си спектакъла. Всички билети бяха разпродадени, при това на доста високи цени, а разходите по наема на залата и изграждането на сцената бяха покрити от спонсорите. Според служители на залата, това е най-успешния концерт, който се е провеждал там. Билетите бяха изчерпани месеци предварително, а в навечерието на спектакъла пропуските на черно за ВИП-зоната достигнаха 1000 евро при официална цена под 100. Би Ти Ви ще излъчи шоуто в новогодишната си програма."Основата е, че аз пея“, заяви Кралят на попфолка в интервю зад кулисите на концертите си и допълни, че всичко останало – танците, шоуто, визията и т.н., е просто друга част от него. "Най-хубавото е, че моята публика не го е забравила. За миг не ме е предала. Никой не каза – шоуто е преди пеенето“, доволен е хитовият изпълнител.В зала "Арена 8888“ той пя от сърце. Е, може би не през цялото време на живо, каквито съмнения има, но пък, както винаги, развълнува публиката. Раздаде се и в танците. И спази обещанието си да блесне в женския си образ, с който проби на родната сцена преди повече от 20 години. Някои обаче очакваха много повече от Азис, тъй като неминуемо направиха сравнение с вече състоялите се спектакли на Галена, Преслава, Тони Стораро и Софи Маринова, които впечатлиха с пищност.За разлика от тях, Кралят на попфолка не се беше фокусирал много върху сценографията, каквото е мнението на много от критиците му. Балетът може би не шашна с разнообразни костюми, концертите му не изпъкнаха с кой знае какви концепция и сценарий, а сцената не се озари от впечатляващо светлинно шоу, нито пък се преобрази по друг начин. Затова сценографията беше определена като семпла. Единственото, което приковаваше вниманието, беше огромното виенско колело, на чийто фон Азис изпълни хитовете си от началото на кариерата си до днес. "Концертът е аудио-визуално преживяване!“, припомниха критици, а пък Азис предложил добри аранжименти и от време на време пеене на живо.На много почитатели не се хареса още, че колеги, с които певецът е близък и има хитови дуети, го аплодираха от първите редове, вместо да пеят с него. Явно някои до последно са очаквали да видят на сцената с Азис Преслава, Галена, Тони Стораро и Софи Маринова. Деси Слава пък, с която Кралят на попфолка има общ албум, даже май не се появи на концертите му. Двамата се изпокараха малко преди това. Азис я обвини в социалната мрежа, че не отговаряла на обажданията му, а пък точно тогава му било важно да говори с нея. Деси Слава пък се оплака, че Васил не изчакал да научи защо не е могла да му обърне внимание. Деси Слава не скри и обидата си, че не я поканил да изпят дуетите си на концертите му. На всичкото отгоре преди това тя го помолила да бъде гост-звезда на нейния концерт в София, който беше част от фолклорното й турне. Кралят на попфолка не й отказал, а я излъгал, че е ангажиран на въпросната дата, за което после й признал с усмивка.Само Деси Слава се е разсърдила от липсата на покана да дуетите си с Азис. И Глория, с която е близък и има общ хит, също не беше забелязана на концертите. Преслава, Софи Маринова, Лидия, Тони Стораро, синовете му Фики и Емрах, Емануела, както и Галена, пяха с пълно гърло на песните на колегата си в зала "Арена 8888“."Предпочетох да бъда сам, за да мога да изпитам цялата енергия на хората“, сподели Азис после. Той не искал енергията се разпростира на много места, а да е концентрирана в него и да я върне към публиката. Кралят на попфолка явно е бил наясно, че може да отнесе критика за избора си, но не отстъпил.Верните му фенове го подкрепиха. "Това не е турне на "Планета“, коментираха някои и изразиха недоумение, че някои са очаквали Азис да повтори колегите си, като покани дуетните си половинки. Още повече, че вече е изпял дуетите си с Галена и Тони Стораро на техните концерти. Азис заложи на самостоятелните си хитове, а решението да е сам на сцената беше прието от мнозина за артистичен избор, заради желанието фокусът да е в него. С това верните му фенове обясниха и семплата сценография – не била задължителна. Азис изпълвал сцената, създавал автентична и силна емоция, която била достатъчна.Виенското колело пък се стори голяма атракция за някои. Най-вече за девойките от публиката, които имаха възможността да се повозят, докато Азис изпълняваше "Eye of the Tiger“ на "Survivor“ – песента звучи и във филма "Роки“. Изборът на това парче беше само по себе си голяма изненада. Кралят на попфолка обаче май не беше научил добре текста, защото на места преминаваше към "на-на-на“, а изреченията, които все пак изпя, не се разбираха много добре. Това беше учудващо, тъй като Азис говори перфектно английски език, а и произношението му е на ниво, което неведнъж е демонстрирал в интервюта за чуждестранни медии.Азис обясни за виенското колело, че създавало усещането за лунапарк и връщало към детството – и него, и много от феновете. Към това време отпращали и червените завеси, с чието дръпване беше поставено началото на двата концерта. Такива червени завеси имало в читалището, в което 6-годишният Васко отишъл да се запише на курс по актьорско майсторство с парички, откраднати от майка му."Да съм здрав и да мога да пея“, това си пожела звездата в бъдеще. Годинките вече му тежали. Азис, който на 7 март ще празнува 48-мия си рожден ден, периодично усещал болки в костите. И се движел като по-възрастен. Краката го наболявали, както и гърбът. Това пролича и на концертите. Той се появи по боди и на високи токчета, но това беше единственото връщане към женския му образ от преди години. С изключение на полата, която се точеше зад него, когато излезе за първи път на сцената. Под нея обаче Азис беше с панталон и беше заложил на удобни обувки, каквито носеше през по-голямата част от концертите си. В разгара им той даже тръгна бос по сцената. Човек от организацията му помогна после да обуе пак обувките си. По време на един от концертите певецът седна на сцената, а мъжът забърса босите му ходила и изненадвашо целуна лявото. Трогнат, Азис го нацелува по главата и врата, а после с общи усилия обуха чорапите и обувките му.Кралят на попфолка на няколко пъти се раздаде и в танците. Дори по-критичните му фенове оцениха съвместния му кючек с румънската танцьорка Кристина Пуцеан. Тя срази публиката с умението да отдалечава и сближава пищните си гърди, без да си помага с ръце. С това кръшната дама изненада и Азис, който така се стъписа, че сложи ръка на устата си. Румънката се включи и в балета на дамите.Не такива обаче бяха отзивите за кючека на Атижа, която се прослави с участието в риалитито "Биг Брадър“ по Нова тв. Чернокосата дама, която има не особено сполучлив опит за музикална кариера, излезе на първия концерт с прозрачен гащеризон, под който се виждаха оскъдните й прашки. Тя задруса внушителните си задни части, които, както е известно, са такива, след естетична операция. На втория концерт Атижа беше също толкова пъргава, но беше сменила гащеризона с рокля.Разнообразието от реакции в социалните мрежи със сигурност ще продължи и в следващите дни. Отзивите са от конструктивна критика до похвали за сценичното присъствие на Азис, гласа и енергията му. Повечето фенове обаче изразиха радост, че са преживели емоцията да са на голям концерт на Азис и са пели заедно с него любимите си песни.Майка му проговори с гласа на Силвия ЛулчеваКонцертите бяха открити с разказа на Гергина – майката на Азис, за забранената й любов с баща му. И после как родила бъдещата звезда в сливенския затвор. Стигна и до шока, заради дефект на език, налагащ операция, иначе имало риск синът й да остане ням. Историята е позната, но не заради това предизвика смесени емоции, а защото беше разказана от името на Гергина, която се появи пред публика, но с гласа на Силвия Лулчева.В залата звучеше запис, в който актрисата с много чувство сподели от първо лице историята на Гергина. Самата тя пък през това време се разхождаше по сцената и опитваше да изиграе емоцията, която се изливаше от тонколоните с гласа на Силвия Лулчева. Визията се допълваше от Азис – на екраните край сцената се виждаше как той се вълнува зад кулисите.Така че феновете слушаха Силвия Лулчева, докато гледаха актьорската игра на Гергина и реакциите на Азис. Според мнозина ефектът щеше да е по-голям, ако самата Гергина беше разказала със свои думи, но от сърце, историята за премеждията си като влюбена жена и майка.Така или иначе, накрая певецът излезе, прегърна майка си и с това се постави началото на концерта му – и на първия, и на втория.Американският съпруг бил българинДокато в социалните мрежи се нищят двата концерта на Азис, тръгна нов слух за съпруга му. Не бил американец, нито хирург, а българин. Господинът, който изгледа отблизо изявите на певеца в зала "Арена 8888“, наистина му симпатизирал. Отношенията им обаче не били като между влюбени, а само приятелски. Бракът им пък – поредният ПР ход.Мъжът на Азис играе роля, категорични са фенове в социалните мрежи, които твърoят, че бил техен познат. Според някои господинът май наистина имал сексуални предпочитания като тези на певеца. Само че с това, както и с визуалната им прилика, се изчерпвали общите неща помежду им.Не се охарчи и за тоалетиАзис изглежда не се е охарчил много и за тоалeти за концертите си. Кралят на попфолка смени само няколко визии, а феновете му очакваха да го видят в много повече и всички да са впечатляващи, ексцентрични и бляскави. Хитовият певец обаче заложи предимно на черния цвят, както и на познати вече модели. Якето и слушалките например, с които певецът изпя "Сен Тропе" в зала "Арена 8888", изглеждат същите, с които се снима в клипа към хита си преди повече от 10 години.Сакото пък към тоалета, с който певецът откри концертите си, е същият модел като това, с което през 2024 г. се появи в клипа си "Мръсница". Саката са на известна българска марка за мъжка мода и са шити специално за Азис.