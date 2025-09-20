ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
"Имам още много време, преди да вляза в политиката, но със сигурност ще стане. На този етап няма да е, но естественият финал на кариерата ми ще е такъв. Не мога вечно да пея и да танцувам по сцените", призна певецът в популярен подкаст.
Васко уточни, че вече е получавал покани да стане депутат.
"С политиците говоря директно: "На мен ми се пее още, преди да ме вкарате в този водовъртеж", разказва той с усмивка.
Популярността на Азис очевидно е примамлива за властимащите.
"Не се плашат от мен, напротив – има такива, които смятат, че бих им помогнал. Това е заради етноса, който представлявам, и въздействието ми върху хората. Ако чрез мен циганските деца тръгнат на училище и интеграцията стане реалност, какво лошо има?", категоричен е изпълнителят.
Фолкзвездата дори очертава възможна позиция за себе си: "Мога да бъда министър на интеграцията. Как в чужбина има Министерство на щастието, а тук да няма на малцинствата?"
Азис е наясно, че и в парламента ще остане обект на подигравки, но това не го притеснява.
"Със сигурност ще бъда подценяван и осмиван – това не е ново за мен. Но скоро ще разберат силата ми, защото моят електорат е огромен“, заявява певецът, наричан от феновете "ромският славей".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1057
|предишна страница [ 1/177 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 28 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:41 / 20.09.2025
Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
13:38 / 20.09.2025
Емили блесна с нов хит: Родос е на Екватора, аз съм в средата на ...
10:13 / 20.09.2025
Трима се разделиха с "Игри на волята"
09:01 / 20.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да рез...
15:17 / 19.09.2025
Елтън Джон разкри част от зловещото си завещание
12:50 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета