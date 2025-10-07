ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Азис с придобивка за 1 млн. лева
За тузарите тази марка часовници е еквивалент на Формула 1 в часовникарската индустрия. При модела, тиктакащ на ръката на попфолк светилото, вместо немско сребро, покрито с PVD, е използван титан, поясняват експерти.
Този хронограф е много сложен и фактът, че една марка може да пусне такъв механизъм, е равносилно на технически подвиг, което пък определя космическата цена на изделието, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1281
|предишна страница [ 1/214 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:30 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV заради Венета Райкова?
15:09 / 06.10.2025
Какво се случва с Бесте Сабри?
14:29 / 06.10.2025
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
14:23 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
17:45 / 05.10.2025
НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
16:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета