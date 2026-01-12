Азис ще се омъжва
Новината предизвика лавина от реакции и въпроси - за кого, кога и къде? Малко по-късно Азис разкри, че церемонията ще бъде изключително интимна, с не повече от 10 гости. Той подчерта, че сватбата няма да мине без присъствието на Галена - негов дългогодишен приятел и сценичен партньор.
Изпълнителят беше категоричен, че бракът му ще остане в пълна тайна - без медийна шумотевица и без нито една публикувана снимка. За да запази личния момент далеч от публичното пространство, Азис сподели още, че сватбата ще се състои в САЩ, но малко в повече са му дошли множеството въпроси на феновете.
"Започвам да съжалявам, че ви споделих това. Никой няма да види каквото и да било от сватбата ми. Нито ще излезе снимка или видео. Галена e моя сестра, разбира се, ще е до мен. Но мислим да е в Америка, така че това усложнява малко гостите ми", сподели Азис.
