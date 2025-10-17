ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис свали завесата над брат си
"Днес моят роден брат празнува рожден ден! Той е по-красивият в семейството, аз по-умният. Обичам те, бъди ми здрав!".
Азис е може би най-колоритният певец, който родната публика познава. Той обича да провокира. Едни го харесват и го гледат, други не го харесват, но пак го гледат. Обича да провокира зрителите и да създава продукт по свой собствен уникален начин. За сметка на своята показност, но пази семейството и личния си живот далече от медиите.
Наскоро неговата сестра се омъжи и той показа снимка, на която са двамата на сватбата. За сметка на това неговата дъщеря е още много далече от прожекторите, тъй като Азис иска първо да израсне и да е подготвена при евентуално любопитство от страна на хората.
