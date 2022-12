BOND отново идват в София

© BOND, британското струнно каре от красиви и ефектни дами, потвърди новата среща с българските си фенове. Датата е 17 май 2023 година, а мястото – популярния столичен клуб Joy Station. BOND e без съмнение първата наистина глобално успешна класическа кросоувър група, която за повече от 20 години на сцена натрупа отдадена международна база от милиони фенове.



Още дебютният им албум "Born“ (2000) предизвиква фурор и достига Номер 1 в официалните класации за класическа музика, където впоследствие е забранен за това, че "не е достатъчно класически“. Затова пък албумът влиза в Топ 20 на повечето европейски поп класации и така явлението "кросоувър“ става безспорен фат.



Всички дами от BOND имат музикално образование от най-висок стандарт - в някои от най-добрите музикални институции на света (Кралска музикална академия, Кралски колеж по музика, “Гилдхол" и музикалния колеж "Тринити"). Сценичният им дебют е не къде да е, а в "Royal Albert Hall" в Лондон и не след дълго медиите им дават определението "Spice Girls на класическата музика“.



В бляскавата си кариера BOND са продали милиони албуми по целия свят, което ги прави най-продавания струнен квартет в историята и имат зашеметяващите 56 платинени и 15 златни награди.



Интересното е, че BOND са много отворени и никога не са се срамували да записват и изпълняват песни, които изглеждат извън тяхното амплоа, като "Miserlou“ (Дик Дейл), "Bitter Sweet Symphony“ (The Verve), "I Am the Walrus" (The Beatles), плюс импровизирани миксове от песни на Лейди Гага и Nirvana.



Самите те са уважавани като автори на песни, аранжори и продуценти. Имат много грандиозни концерти и сътрудничества със звезди като Лучано Павароти, Найджъл Кенеди, Ник Мейсън, Андре Рио, а паметно ще остане изпълнението им при закриването на олимпийските игри в Лондон през 2012 година.



Винаги приемани много топло от българската публика и сега те обещават един изящен и красив спектакъл, който ще изпълни сетивата на феновете им с наслада.



Квартетът е в състав:



Tania Davis – цигулка



Eos Counsell – цигулка



Elspeth Hanson – виола



Gay-Yee Westerhoff - виолончело



Билетите за концерта на BOND в клуб Joy Station на 17 май 2023 г. са в продажба на цени:



- 60лв. - правостоящи



- 80 лв. - седящи в обособена VIP зона *



*(За резервации на седящо място: пишете на joy@joystation.bg или се обадете на 0894 777 251)



и могат да бъдат закупени:



– в мрежата на Bilet.bg и онлайн на www.sme.bilet.bg



– в търговската мрежа на магазини Фантастико (от 15.12.2022 г.)



– на място от касата на клуба в деня на концерта.