Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Баба Деси Слава е на седмото небе от щастие
Автор: Екип Burgas24.bg 11:35Коментари (0)158
©
виж галерията
Внучката на обичаната родна изпълнителка Деси Слава, която носи името на звездната си баба, бе кръстена навръх Голяма Богородица.

Певицата пазеше в тайна семейния празник, а кратки публикации в нета от нейни приятели издадоха новината, че малката Десислава е приела християнската вяра.

Партито бе изключително пищно, почти като сватба, а синът и снахата на Деси сияеха с малката си дъщеричка. Даровитата баба не издържа да е само гост и в разгара на купона взе микрофона, попя за семейството си от сърце и повесели гостите на празника на малката. На празника бе и естрадната звезда Мими Иванова, която гушна и поздрави християнчето още в църквата. Както стана ясно, Мими е леля на ДесиСлава, макар да не го бяха афиширали публично години наред.

Впечатление на мнозина направи и роклята на Деси Слава, която бе в модерното за сезона зелено, плътно по нея, което пък подчерта факта, че певицата е свалила сериозни килограми и изглежда повече от перфектно.

Страхотно минаха и концертите от турнето й "България в душата ми“, които бяха изцяло с народна музика. Последният бе в Античния театър в Пловдив и се радваше на огромен интерес от страна на жители и гости на Града под тепетата. В момента всички усилия Деси е съсредоточила върху предстоящия си голям концерт в Зала 1 на НДК на 3 ноември, припомня "Телеграф".



Още по темата: общо новини по темата: 732
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/122 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Орлин Горанов в окото на морска буря
11:45 / 19.08.2025
Вече се разделиха?
11:13 / 19.08.2025
Йоргос Мазонакис излезе от психиатрията
10:34 / 19.08.2025
Фотограф: Изкуственият интелект не e творец, а инструмент
09:58 / 19.08.2025
Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любов...
09:09 / 19.08.2025
Ето я новата на Карлос Насар
08:55 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
България в еврозоната
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: