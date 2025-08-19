ЗАРЕЖДАНЕ...
|Баба Деси Слава е на седмото небе от щастие
Певицата пазеше в тайна семейния празник, а кратки публикации в нета от нейни приятели издадоха новината, че малката Десислава е приела християнската вяра.
Партито бе изключително пищно, почти като сватба, а синът и снахата на Деси сияеха с малката си дъщеричка. Даровитата баба не издържа да е само гост и в разгара на купона взе микрофона, попя за семейството си от сърце и повесели гостите на празника на малката. На празника бе и естрадната звезда Мими Иванова, която гушна и поздрави християнчето още в църквата. Както стана ясно, Мими е леля на ДесиСлава, макар да не го бяха афиширали публично години наред.
Впечатление на мнозина направи и роклята на Деси Слава, която бе в модерното за сезона зелено, плътно по нея, което пък подчерта факта, че певицата е свалила сериозни килограми и изглежда повече от перфектно.
Страхотно минаха и концертите от турнето й "България в душата ми“, които бяха изцяло с народна музика. Последният бе в Античния театър в Пловдив и се радваше на огромен интерес от страна на жители и гости на Града под тепетата. В момента всички усилия Деси е съсредоточила върху предстоящия си голям концерт в Зала 1 на НДК на 3 ноември, припомня "Телеграф".
