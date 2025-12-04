Бабините рецепти с чесън се завръщат, но с нови имена и модерно звучене
© Фокус
Бабините рецепти с чесън се завръщат, само че с нови имена и модерно звучене. "Фокус" ви представя някои от тях.
– Чесновият мед вече е известен като "имунен шот“, макар да си е същото – обелени скилидки, залети с истински мед и оставени да престоят десетина дни. Една лъжичка сутрин на гладно и усещаш как тялото се събужда.
– Печеният чесън пък е гурме версията на старото лекарство – цяла глава, поръсена със сол и зехтин, изпечена до златисто. Получава се крем с вкус на орех и мирис на победа.
– А чесновата туршия – скилидки, моркови и копър, потопени в саламура – вече се нарича "естествен пробиотик“. Разликата е само в това, че бабите ни не го постваха в социалните мрежи, а просто го наричаха здраве.
Още по темата
/
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници, коледните тържества и множеството фирмени събирания създават допълнителни рискове
28.11
Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Не консервирайте гъби!
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож
17:13 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.