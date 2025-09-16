Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors"
Автор: Екип Burgas24.bg 22:13Коментари (0)54
©
Бизнесменът Даниел Бачорски, който обиколи форматите в последните години, се превърна в главно действащо лице в новото риалити на bTV "Traitors: Игра на предатели“, който стартира тази вечер по bTV и разбуни духовете в мрежата.

На специална церемония водещият Владо Карамазов определи тримата "предатели“, които ще внасят смут сред групата и ще "убиват“ праведни в следващите месеци.



Още по темата: общо новини по темата: 1035
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любима водеща се завръща ударно на екран
19:21 / 16.09.2025
Почина Робърт Редфорд
15:29 / 16.09.2025
След 4 дни идва в България
13:08 / 16.09.2025
Захари Бахаров излиза от затвора
10:08 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:46 / 16.09.2025
Пари идват при тези зодии днес
09:03 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
България в еврозоната
Формула 3 сезон 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: