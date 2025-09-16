ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors"
На специална церемония водещият Владо Карамазов определи тримата "предатели“, които ще внасят смут сред групата и ще "убиват“ праведни в следващите месеци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1035
|предишна страница [ 1/173 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любима водеща се завръща ударно на екран
19:21 / 16.09.2025
Почина Робърт Редфорд
15:29 / 16.09.2025
След 4 дни идва в България
13:08 / 16.09.2025
Захари Бахаров излиза от затвора
10:08 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:46 / 16.09.2025
Пари идват при тези зодии днес
09:03 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета