Тази вечер България избра песента, с която DARA ще ни представи на "Евровизия 2026“ във Виена. Изборът на публиката съвпадна с мнението на журито, а именно - песента Bangaranga.Формулата бе ясна: една изпълнителка, три песни, писани специално за конкурса, и комбиниран вот 50/50 между професионално жури и зрители. Финалното шоу започна в 21:00 ч. по БНТ 1, а гласуването за публиката бе през платформата eurovision2026.bg и вече завърши. Ето ги и резултатите:Дарина Николаева Йотова, по-известна като DARA, е българска поп певица и автор на песни, родена на 9 септември 1998 г. във Варна; завършва Националното училище по изкуствата "Добри Христов“ и започва да пее още като дете (вкл. народно пеене), а широката ѝ популярност идва през 2015 г. с участието ѝ в "X Factor“, където стига до финала и завършва трета в отбора на Криско; след това развива активна музикална кариера с поредица хитови сингли и колаборации, паралелно участва в телевизионни формати като "Като две капки вода“ (2020) и "Dancing Stars“ (2024), а през 2021 г. става треньор в "Гласът на България“ по bTV; на 31 януари 2026 г. печели националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026“ и получава правото да представлява България на конкурса във Виена.В последните години DARA се позиционира като изпълнител от новото поколение, който мисли съвременна поп форма — и като вокал, и като образ, и като авторска идентичност. Лейбълът ѝ (Virginia Records) я описва като една от бързо растящите звезди на българската сцена, с натрупани милиони стриймове/гледания и тенденция проектите ѝ да влизат в челни позиции.Това е важно в контекста на "Евровизия“, защото конкурсът все по-рядко награждава само хубав глас или майсторско пеене. Печели пакет: сценично присъствие, разказ, характер, контрол върху детайла. DARA влиза в селекцията именно като артист, който вече е силно телевизионен с голям концертен опит – тоест, готов за голяма сцена.Как се стигна до избора ѝ: триетапна селекция и победа с "Thunder“Националната селекция на БНТ за 2026 е построена в три етапа (две предавания за избор на изпълнител и трето за избор на песен). Първо, в шоуто на 24 януари, 15 артисти изпълниха по една авторска песен от репертоара си, като комбинация от вот на зрители и жури определя кои продължават.Във втория етап на 31 януари седемте полуфиналисти отново излязоха с авторски песни — но този път залогът беше един: кой ще бъде изпълнителят на България на "Евровизия 2026“. Там DARA спечели с изпълнението на песента "Thunder“, като по информация на организаторите тя е първа и при зрителския вот, и при журито.Така стигаме до финала на 28 февруари, който е различен по логика: вече не се избира артист, а се избира най-силната песен, която да работи на европейска сцена — в три минути, с ясна драматургия и запомняща се идентичност.Журито е в пълен състав, формирано от имената от първите два етапа: Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.Самата Халкити е представена от БНТ като фигура с дългогодишен евровизионен опит и работа с международни артисти — детайл, който подсказва, че БНТ търси не просто "звездно жури“, а хора, които могат да мислят и вокално-режисьорски за сцена от този мащаб.Какво ще видим във финала: международни гости и атмосфераФиналът е замислен като шоу, което да излезе от чисто националната рамка.Гост-изпълнители на финала за избор на песен по БНТ 1 ще бъдат две международни участнички в "Евровизия“. Eva Marija, която е финалистът на Люксембург, ще изпълни песента "Mother Nature“, с която ще представи страната си във Виена.Специално за шоуто на 28 февруари, в България пристига и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в "Евровизия“ през 2021 г.На сцената ще се появят и Deep Zone Project (участието на България през 2008 г.) с "Freedom To Love“ с участието на Rob Money от C-Block, както и детската група "Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON със селекция от евровизионни песни през годините.Този подбор не е случаен: "Евровизия“ е и памет, и актуалност, и мост между поколения и сцени.Какво следва след финала: Виена, втори полуфинал и големият финалСлед избора на песен на 28 февруари DARA ще се готви за участията във Виена. България е във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на "Евровизия 2026“ е на 16 май (всички шоу вечери са от 21:00 CEST), пише Offnews.