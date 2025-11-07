Бащата на Бивол преби бившата си снаха
Тя обясни, че конфликтът е възникнал, когато Бивол-старши неочаквано се появил на тренировката на внука си Никон.
Екатерина се е опитала да прекъсне срещата и започнала да записва инцидента. Според нея бащата на боксьора не харесал това. Той избил телефона от ръцете на някогашната си снаха, а след това я ударил няколко пъти, включително в областта на носа.
По-късно Екатерина публикува друго видео, в което казва, че се е обадила в полицията.
"Това е цялата история на семейство Бивол. Полицията идва тук сега. Какво направи бащата на Бивол?! Той направи същото, което Бивол правеше през целия си живот - биеше ме по болния ми нос. Ще съдя този човек. Той ще влезе в затвора", заяви Екатерина.
Двамата с Дмитрий бяха женени 16 години. Разводът им беше обявен през юни 2023 г. През октомври 2024-та Екатерина разкри в социалните си мрежи, че Бивол я е биел, докато са били женени. Също така показа следите от побой, твърдейки, че са нанесени от боксьора през май 2023 г., припомня "България Днес".
