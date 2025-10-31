Ерол Мъск, бащата на американския милиардер Илон Мъск, заяви в интервю за агенция, че би искал да получи руски паспорт."Разбира се, защо не. Добър въпрос. Изненадан съм, не очаквах такъв въпрос. Да. Защо не? Ще бъде голяма чест за мен“, отговаря той на съответния въпрос.Ерол Мъск бе на посещене в Москва и Казан, където се срещна с представители на ИТ общността и журналисти.