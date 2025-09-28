ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бащата на Меган Маркъл я попиля
Тина Браун пише в книгата си "Документите от двореца“: "В колежа тя можеше да избира измежду търсените баскетболни красавци. Тя винаги е била много ясна за това кого иска, ми каза баща ѝ“.
Томас Маркъл, се превърна в отявлен критик на дъщеря си след скандала около отсъствието му на сватбата ѝ. Според информация в медиите, той е казал на Браун: "През първата си година в колежа тя посочила един мъж и казала: "Това момче ще ми стане гадже. И той стана нейно гадже... Тя е много, много ефективна с мъжете“.
Първият приятел на Меган е бил баскетболната звезда на име Стив Лепор, когото тя е срещнала през първата си година в Северозападния университет, пише Daily Mail. Двойката се срещаше само пет месеца, като романсът им беше разрушен, когато Стив прие предложение от колеж в Северна Каролина.
По-късно Меган се срещала с колегата си актьор Шон Закен, с когото се смята, че се е запознала, докато е учила, като двамата са били заедно шест месеца през 2003 г. След това тя се среща с колегата си актьор Брет Райланд в продължение на пет месеца, който по-късно става сценарист за "Две разорени момичета“.
А преди да се срещне с Хари, Меган беше омъжена за американския филмов продуцент Тревър Енгелсън. Но Тина Браун пише, че връзката им се е разпаднала, защото "Меган не смяташе, че нейният мъж, продуцент, ѝ помага да получи добри роли. Въпреки че Енгълсън беше по-успешен, Меган прояви по-голяма амбиция. Тя го подтикна да бъде по-агресивен. Меган също се дразнеше, че той беше прекалено почтен и не искаше да се опитва да й намери роли без тя да се е потрудила за тях“.
Браун цитира един от гостите на сватбата на Маркъл и Енгълсън, който казва: "Тя точно щеше да участва в "Костюмари“ и казваше: "Аз съм наистина голяма актриса“.
Двойката се раздели през 2013 г., позовавайки се на "непреодолими различия“, и се разведоха на следващата година.
Браун написа, че Тревър се е чувствал "използван“ и твърди, че Меган е изпратила пакет с препоръчано писмо на бившия си съпруг, съдържащ диамантения ѝ годежен пръстен и златната ѝ венчална халка.
Последната връзка на Меган преди срещата с Хари беше с канадския готвач Кори Витиело. Двамата се запознаха малко след финализирането на развода ѝ с Тревър и се смята, че са се срещали две години, преди да прекратят връзката си през 2016 г.
Говорейки пред Daily Mail за връзката им след края ѝ, Кори каза: "Много уважавам Меган и не искам да съм част от историята й с Хари. Би изглеждало егоистично и опортюнистично“.
Но що се отнася до това колко много Меган е знаела за Хари преди "срещата им на сляпо“, известната фраза на кралицата "спомените може да се разминават“ изглежда е валидна.
В сензационно интервю за Опра през 2021 г. Меган първоначално каза: "Ами, не съм правила никакво проучване... Никога не съм търсила съпруга си онлайн.“
Хари също потвърди това в мемоарите си "Spare“ от 2023 г., в които каза, че Меган "определено не ни е търсила в Google“, докато си спомняше момент, в който тя не разпозна кой е чичо му принц Андрю.
Но биографите Каролин Дюран и Омид Скоби твърдят друго в книгата си "В търсене на свобода“. Когато писаха за първата среща на Хари и Меган в къщата на Дийн Стрийт през 2016 г., те предположиха, че Меган и Хари са си "написали домашното“ един за друг, преди да се срещнат. Те написаха: "Естествено, и двамата участници в тази среща на сляпо си направиха домашното с обстойно търсене в Google.“
Коментаторът Том Фицджералд преди това каза пред Vanity Fair: "Меган е от типа жени, които биха проверили менюто онлайн, преди да отидат в ресторант, за да изберат какво ще ядат. Така че идеята, че тя не е знаела, че трябва да се поклони пред кралицата, просто не ми се стори особено правдоподобна, защото въз основа на всичко, което някога ни е разказвала за себе си, не мога да си представя, че е отишла на среща с кралското семейство напълно хладнокръвна, без никакво проучване“, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1166
|предишна страница [ 1/195 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
14:38 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
11:41 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
09:04 / 28.09.2025
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
20:11 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
22:34 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета